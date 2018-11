Smrt smo izgnali iz domov. A se ne da

Zadnja leta okrog prvega novembra ne govorimo toliko o smrti kolikor o tem, da o njej premalo govorimo. Se nanjo premalokrat spomnimo. Ta pozaba je po eni strani razumljiva, po drugi pa smrtno nevarna.Letos poleti je dvema prijateljicama umrla tašča. Obe tašči sta umrli za rakom. Ena je umirala v bolnišnici, druga doma. Prijateljica, ki je skupaj z družino taščino umiranje spremljala v bolnišnici, mi je pisala predvsem o problemih z organizacijo, dirjanjem med službo, domom in bolnišnico, pogovorih z zdravniki. Pisma prijateljice, katere tašča je umirala doma, so bila povsem drugačna. Govorila so o pogovorih, molku, strahu, ...

