Socialistični reformator Charlie Kirk

Ko je desničarski guru spregovoril jezik razrednega boja in postal grožnja sistemu, ki ga je ustvaril, je moral umreti.

Kirk si s hrupnostjo ni ustvaril sovražnikov le na levici, veliko glasneje je zmotil zavezo tišine na desni. Videti je, da je v mesecih pred umorom Kirk ugledal – sistem. FOTO: Cheney Orr/Reuters

Združene države Amerike imajo bogato zgodovino atentatov na politične osebnosti, ki so ogrožale utrjena razmerja moči in interese kapitala. Umor Abrahama Lincolna tik pred koncem ameriške državljanske vojne leta 1865 je obvaroval interese kapitala na severu, ki ga je skrbela Lincolnova spravna naravnanost do poražene konfederacije. Umor Johna F. Kennedyja je omogočila eskalacijo vojne v Vietnamu in s tem nadaljnje financiranje ameriške oboroževalne industrije. Umor Malcolma X leta 1965 je preprečil vzpon »črnega mesije«, ki je imel potencial, da v emancipatornem gibanju poveže vse ...