Sodelavec, ki ne ve, česa ne zna

Do nedavnega je bila generativna umetna inteligenca predvsem izjemno pameten sogovornik. Generirala je besedila, slike ali zvok – a vse to je bil izpis, ki je za končni učinek v resničnem svetu nujno potreboval človeka. Bralec, gledalec ali poslušalec je moral informacijo prejeti, jo razumeti in šele nato ukrepati.

Danes pa se dogaja tiha revolucija agentne umetne inteligence, ki namesto besedil za ljudi ustvarja in izvaja računalniško kodo, torej navodila strojem. Človeški posrednik nenadoma ni več nujen, da se nekaj v resnici zgodi – in prav v tem premiku se skriva pomembna sprememba, ki presega zgolj tehnološko novost.