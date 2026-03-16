Soglasje v času sporov

Prav področje raziskav nam kaže, da smo se o dolgoročnih stvareh sposobni dogovoriti kljub političnim razlikam.

V državi, kjer se politični prostor pogosto zdi razklan do te mere, da je težko doseči dogovor tudi o precej manjših vprašanjih, je bilo prav v znanosti mogoče videti drugačno sliko. FOTO: Blaž Samec

Pred nekaj tedni me je poklical novinar bruseljskega portala Science|Business, ki spremlja evropsko raziskovalno in inovacijsko politiko. Zanimalo ga je, zakaj Slovenija v zadnjih letih razmeroma hitro povečuje javna vlaganja v raziskave in razvoj in ali se ta rast že pozna v raziskovalnem prostoru. Morda se zdi, da je ravnateljica Narodne in univerzitetne knjižnice nenavaden sogovornik za razpravo o raziskovalnem sistemu. Preden sem prevzela vodenje Nuka, sem med drugim vodila mednarodno raziskovalno institucijo, svetovala avstrijskemu ministru za znanost, sodelovala pri obeh slovenskih predsedovanjih svetu EU in danes delujem v svetovalnih odborih več raziskovalnih organizacij v tujini. Zato imam z raziskovalnim prostorom precej neposrednih izkušenj. Naj se vrnem k vprašanju ...