Šola, starši in predsednikova pisma

V kolumni preberite:

Nekaj grenke ironije je v dejstvu, da smo v zadnjih mesecih že dvakrat prejeli pismo človeka, ki v tej državi notorično ne odpira svoje pošte. Če nas je v prvem pismu mnogo prepozno pozival k skupnemu premagovanju epidemije, v drugem pismu, ki so ga prejela številna gospodinjstva po Sloveniji, spet razdvaja in stavi na ceneni populizem. V tako imenovanem »posvetu z volivci« nam postavlja sugestivna vprašanja, s katerimi domnevno meri naše mnenje, v resnici pa ga želi ustvarjati in spodbujati agresivno etiko do tistih, ki niso »naši«. In ki baje, tako kot Slovenka leta, nagajajo. Pri tem precej predvidljivo s prstom pokaže na skupnost LGBT, ki da naj bi zlorabila šolski sistem za promocijo svojih vrednot. (Kakršnakoli podobnost z dogajanjem na Madžarskem je kakopak zgolj naključna.) Pismo volivke in volivce spodbuja k mobilizaciji in jih pouči, da imajo starši pravico vzgajati in izobraževati svoje otroke skladno s svojimi verskimi in filozofskimi prepričanji.