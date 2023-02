Solidarna sedanjost

V nadaljevanju preberite:

Dobra novica: končno smo dobili ministrstvo, ki bo poskrbelo za dostopna stanovanja. Slaba novica: ta stanovanja še ne bodo zgrajena kmalu, ampak šele nekoč v prihodnosti.

Ministrstvo za solidarno prihodnost je mandat začelo manj ambiciozno, kot so napovedovali v predvolilnem času. Obljubljali so od 20.000 do celo 30.000 novih stanovanj, a bomo volivci morali biti zadovoljni z nekoliko nižjo številko. Na predstavitvi v državnem zboru je namreč novi minister napovedal, da je cilj ministrstva v prvem mandatu delovanja vzpostaviti sistem, ki bo zmožen na leto zgraditi 2000 stanovanj, do konca tega mandata pa napoveduje začetek gradnje 5000 stanovanj.

Do naslednjega mandata, torej dobra tri leta, se bo sto novih uradnikov ministrstva za solidarno prihodnost intenzivno ukvarjalo s tem sistemom, ki naj bi potem produciral stanovanja za vse.