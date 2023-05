Solidarno-ŠČ!

V nadaljevanju preberite:

Osrednji medijski termin so to pomlad dobili slovenski kmetje, ki so se s traktorji pripeljali do parlamenta iz podobnih razlogov kot pred tem indijski in nizozemski. Nasprotujejo neživljenjskim okoljevarstvenim omejitvam, ki jih poskuša z eno birokratsko potezo vzpostaviti vlada Roberta Goloba ter pri tem krivdo vali na direktive EU. A v osrednjih medijih je bilo mogoče prebrati malo tehtnih analiz zahtev kmetov ter še manj kritik oblastniškega rokohitrstva. Mediji so svoj odpor do protestov kmetov večinoma zapakirali v pasivno agresivno poudarjanje »močnih zgostitev prometa« ali »totalnega prometnega kolapsa« kot posledico neizzvane invazije traktorjev na prestolnico. Novinarji poznajo moč metafore: ko kmetom pripišejo »onesnaževanje ozračja«, jih prav nič ne skrbi kakovost zraka v prestolnici. Vedo, na katere gumbe morajo pritisniti pri urbanem srednjem razredu, če želijo ogorčen družbeni konsenz: na pravico Slovenca, da se v svojem osebnem avtomobilu učinkovito premika med opravki, ne da bi moral svoj dragoceni čas, ki bi ga v kapitalizmu lahko pretvarjal v dodano vrednost, izgubljati v prometnih zastojih. Toliko huje, če zastoje povzročajo tujki, ki prihajajo daleč stran od centra, morda celo iz daljne in eksotične tujine – slovenske periferije.