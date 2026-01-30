Sovraštvo do Evrope

Z združenodržavne perspektive Evropa pomeni – dekadenco in zaton, ki se ju pod površjem bojijo tudi ZDA.

Atlanticistična ideologija je Trumpovo nastrojenost do Evrope vse od njegovega prvega mandata razlagala kot tipičen primer grobe ljubezni – »tough love«. Češ, Donald Trump z discipliniranjem in pridigami o nujnosti lastne obrambne sposobnosti Evropi ponuja strožjo, bolj vzgojno vrsto ljubezni, ki je lahko pridržana le za zaveznike. Zaveznike, na katere računa, da mu bodo stali ob strani, ko bo nastopil čas za končni spopad svetov na namišljeni ideološki osi »demokratični zahod – avtoritarni vzhod«. Četudi se je Trumpov grenlandski gambit izkazal za blef, je po njem končno jasno, da združenodržavni predsednik veliko bolj kot Kitajsko ali Rusijo v resnici prezira Evropsko unijo. To še ne pomeni, da Trump do Kitajske in Rusije goji iskreno ljubezen, je pa tipe antagonizmov vredno ...