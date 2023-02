Sovraštvo od zunaj, sovraštvo od znotraj

V kolumni preberite:

Propagandni letak koroške svobodnjaške mladine nas je spomnil, da še vedno živimo v sosedstvu, ki je sovražno nastrojeno do Slovencev. Objava na instagramu – ta postmoderna različica političnih letakov –, ki jo je v pričakovanju marčevskih deželnih volitev lansiral podmladek FPÖ in svari pred nevarnostjo »slovenizacije« Koroške, nas je povrnil v čas pred petnajstimi leti, ko je bila gonja proti slovenski manjšini paradni konj nacionalističnega populizma na severni strani Karavank. Časi so se spremenili – tako se je vsaj zdelo.