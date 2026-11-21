V otroštvu sem bil – kot številni dečki moje generacije – navdušen gledalec risane serije He-Man. Njen uspeh je bil bržkone povezan z njeno šablonskostjo. Šele veliko pozneje sem izvedel, da se je v zgodovino postmodernega kapitalizma vpisala kot prva risanka, ki je prvenstveno nastala za prodajo igrač. Scenarij, zgodbe, zapleti – vse je bilo skrajno klišejsko, kot nekakšno ritualno, krožno ponavljajoče se ozadje, ki je imelo en sam namen: biti scena za junake in protijunake, ki so kot plastični modelčki čakali na prodajo v trgovinah za igrače, še preden je prva epizoda ugledala luč sveta. A prav ta predvidljiva, malodane obredna narava risanke je bila njena privlačnost. Vsako popoldne smo se usedli pred zaslone in že vedeli, kaj pričakovati. V predvidljivosti je bila neka domačna ...