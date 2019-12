Spim, torej sem

Od časa do časa me ponoči tlači mora, vedno po istem vzorcu: znajdem se na preizkusu znanja v gimnaziji ali na faksu in stvari razumljivo ne gredo gladko, kot bi morale, saj je od šolskih dni preteklo kar nekaj deset let in moje znanje je dodobra načel zob časa. Ko se zjutraj končno zbudim, mi slabo voljo prežene olajšanje ob spoznanju, da je šlo le za sanje.Spanje je stanje zmanjšane aktivnosti, ko se z zaprtimi očmi slabše ali sploh ne odzivamo na okolico, se pa, za razliko od kome, lahko hitro zbudimo. Možgani so v snu aktivni, kar najpogosteje spremljamo z beleženjem njihove električne aktivnosti z EEG-aparatom. V spanju ...