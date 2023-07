Spomenik slovenskemu utopičnemu umu

V kolumni preberite:

Ko smo pred petnajstimi leti v Sloveniji uvedli evro, se mi je zdelo precej simptomatično, da smo se na kovanec za deset centov odločili postaviti Plečnikovo Katedralo svobode. Italijani in Avstrijci so upodobili ikonične primere stavb, ki so jih prispevali v zakladnico svetovne arhitekture, Španci katedralo, okoli katere je zrasla srednjeveška identiteta polotoka, Nemci slavolok, ki nemško zgodovino veže na usodo razdeljene in znova združene Evrope – in Slovenci nerealiziran projekt.