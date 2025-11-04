V nadaljevanju preberite:

Da spomin z leti bledi, pravijo. Morda se samo prerazporeja in prilagaja. Je kot spletna stran, ki jo ureja nevidno uredništvo. Astralne roke zaodrskega uma klikajo in tipkajo ter presojajo o tem, kaj se bo v nekem trenutku znašlo na našem miselnem zaslonu. Kako bo naslovljeno in kaj bo natisnjeno s kričečimi črkami. Kaj bo le lektorirano in s čim bo povožen original. Kateri in kako obdelani grafični elementi bodo dodani. In kam bodo vodile povezave iz osrednjega besedila. Človeški spomin je, tako kot poljubna spletna stran ali človeška zgodovina nasploh, gnetljiv. Zanesljivosti se je treba ali odpovedati ali pa ji podeliti manj zadrt pomen.