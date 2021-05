Spomin na neminljivo

V nadaljevanju preberite:

Danes se mnogi radi delajo, da je »železna zavesa« izmišljotina škodoželjnih prenapetežev, ki bi radi očrnili komuniste. Ko navajajo dokaze, opisujejo popotovanja, in kaj vse so tam kupili, jedli, tudi zaslužili. In sploh živeli na otoku svobode. Mirno prezrejo, kaj vse ni smelo čez mejo. Ali pa je bilo, preden je smelo, predmet dolgih kontrolnih tehtanj, pa tudi vezane, rahlo umazane trgovine … Marsikaj od tega je zadevalo besede. Včasih zložene v dolge učene razprave. Drugič čisto preprosta obvestila – recimo osmrtnice. Državna meja je bila sicer kakšnih dvajset let odprta za nakupe pralnega praška in kavbojk, tudi za mnoge knjige in časopise ni bilo težav, ampak ne za vse. Še zdaleč ne za vse.