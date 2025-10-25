Srečanje v Budimpešti in Hamletove dileme

V nadaljevanju preberite:

Odpoved – kakšen šok – napovedanega srečanja med Trumpom in Putinom v Budimpešti je Evropski uniji omogočila, da si vsaj začasno oddahne. Če je za Ukrajino jasno, da od srečanja ne bi smela pričakovati nič dobrega – že zaradi njegovega münchenskega formata, kjer prizadeta država čaka pred vrati, da se bodo velesile zmenile, čemu vsemu se bo morala odpovedati v imenu »miru za naš čas« –, ostali Evropejci verjetno niso dodobra zapopadli, kakšno ponižanje bi srečanje v Budimpešti pomenilo zanje.

Najprej: jasno je, da je Budimpešto kot mesto srečanja predlagal Putin. To je, v čistem slogu Stojana Zdolška, potrdila Trumpova tiskovna predstavnica Karoline Leavitt, ko je na vprašanje novinarja, kdo je izbral Budimpešto, odgovorila: »Tvoja mama!«.

Težko si je zamisliti, od kod tako popadljiva razdraženost spričo navidezno nedolžnega vprašanja, če odgovor nanj ne bi spravil v zadrego Bele hiše. K temu lahko dodamo še domnevo, da Trump sploh ne ve, kje je Budimpešta. Seveda je že slišal za Orbána in se ga verjetno tudi spomni, vendar so mu v javnosti že večkrat ušle izjave, ki vzbujajo dvom, ali sploh ve, kateri državi vlada – da bi znal državo povezati z imenom njene prestolnice, pa sme verjeti, kdor pač hoče.