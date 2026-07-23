Stara celina v nadzor novega sveta

Ničesar več ne bomo mogli, vračamo se v kameno dobo. Tako je prve napovedi omejitve dostopa do družbenih omrežij v Franciji komentiral 13-letni Francoz Benjamin. Skozi oči najstnika iz generacije digitalnih domorodcev, rojenih v svet zaslonov, se omejitev zdi katastrofalno nazadnjaška. Istovrstne komentarje bomo čez čas poslušali od domačih najstnikov, ki so prehitro padli v svet snapchata, tiktoka in instagrama kot edinih res relevantnih medijev v njihovem mladem življenju. Svet družbenih omrežij omogoča neskončno drsenje po zaslonih, neskončno število objav z oglasi in plačanimi vsebinami pa vmes zmotijo zgolj nova obvestila o sporočilih, posodobitvah statusov ali novih objavah, ki se predvajajo samodejno. »Te funkcije krepijo uporabnikovo potrebo po nadaljnjem drsenju in preklopijo ...