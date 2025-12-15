Stare težave malih

Odnos do malega gospodarstva ni nedolžen. Je pomemben znak, ali bo gospodarstvo kot celota na dolgi rok uspešno.

»Veliko podjetje začne kot malo,« je nekoč dejal sir Richard Branson, britanski serijski podjetnik in ustanovitelj konglomerata Virgin. A kaj, ko je pozabil dodati nekaj ključnega. Velika večina malih podjetij ostane, kakršna so, ali pa propadejo. Nikoli ne postanejo velika. In to se vidi tudi pri nas. Skoraj vsa podjetja, 99,8 odstotka, so mikro-, mala in srednja (bolje poznana pod kratico MSP). Delo nudijo 70,3 odstotka vseh zaposlenih in ustvarijo 66,2 odstotka vsega prihodka. Na evropski ravni so ti deleži sila podobni, čeprav je v Sloveniji lažje postati veliko podjetje. Ne sicer v smislu poslovanja. Imamo pač majhen trg in rastemo lahko samo z izvozom, to pa je težje, kot če deluješ izključno doma. Je pa v Sloveniji vsaj lažje preseči enega od formalnih pragov, da veljaš za veliko ...