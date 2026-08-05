Staro za novo

V teh dneh v Škocjanu pri Dobravi poteka mednarodna arhitekturna šola. Posvečamo se arhitekturni prenovi, dediščini in lokalnim materialom, predvsem pa se veliko družimo in pogovarjamo. Ni časa za telefone in zaslone. Petnajst udeležencev z različnih koncev Evrope skupaj preživlja dneve v želji po učenju, izmenjavi izkušenj in spoznavanju drugačnih pristopov h gradnji in sodobni arhitekturi. V prihodnjih dveh tednih bomo zgradili lesen kurnik, katerega zasnova je bila na mednarodnem natečaju revije Outsider izbrana med 224 prispelimi predlogi. Udeleženci se pod vodstvom arhitektke in mizarke Klare Zalokar in avtorja zmagovalne rešitve Gerrita Müller-Scheeßelja spoznavajo s tehnikami obdelave lesa. Sodobna gradnja nas je navadila, da si prostor predstavljamo kot prazno površino, material ...