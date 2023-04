Štemarski vrt

V nadaljevanju preberite:

Tudi molk in tišina sta del jezika, čeprav ju je nemogoče opisati v slovarju besed (ju pa opisujejo »slovarji« nebesedne komunikacije). Kakor nam slikarstvo lahko pričara živahno govorico, pa tudi pomirjujočo tišino, zlovešči molk in utesnjujočo samoto, ima tudi odsotnost govora v jeziku lahko pomembno sporočilo. Sporočilo, ki ni vedno le del nebesednega sporazumevanja (odsotnost kretnje, giba, položaja – in torej ne zanima samo antropologov, psihologov, retorikov, sociologov), ampak tudi del besednega sporazumevanja (odsotnost zvoka). To dokazuje telefonski pogovor: »Kako je šlo na izpitu?« »[Molk.]« »Pa saj si bila tako dobro pripravljena!«