Številke kot laž in prispodoba

Da bi v vojnah katerakoli stran govorila zgolj in samo resnico, je nepredstavljivo. Preveč življenj je odvisnih od tega, da so nekatere številke zlagane.

Živimo v svetu, v katerem so številke pomembne. Če kaj šteje v družbi, potem je to tudi možno prešteti. Ali pa vsaj stehtati ali drugače izmeriti. In seveda ovrednotiti. Tako pomembne so danes številke, da si jih je lažje izmisliti, kot priznati, da jih nimaš pri roki. ZDA naj bi, denimo, Ukrajini dale za 350 milijard dolarjev orožja, je navrgel ameriški predsednik. Spet enkrat minuli teden, čeprav so ga v preteklih mesecih že večkrat popravili, da je kongres v resnici odobril 182 milijard dolarjev pomoči. Dejansko pa Ukrajini nakazal 83 milijard. Prav tako so na začetku meseca mediji poročali, da so ZDA uničile devetdeset odstotkov iranskih raketnih zmogljivosti. Drugi so govorili o sedemdesetih odstotkih, tretji o osemdesetih. Četrti o šestdesetih. Lahko bi tudi vrgli kocko. Jure ...