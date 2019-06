Nekaj desetletij s Stingom nisva bila na istih frekvencah. Tisto, kar je do mene prišlo prek radia, me ni prepričalo. Ko je šlo za plošče, sem denar porabljal za trše zvoke. Ker pa radio ni več edini kanal, po katerem glasba priplava do človeka, so k meni začela prihajati glasbena presenečenja. Včasih veličino spoznaš po naključju. Tako kot sem začel Elvisa spoštovati, ko je njegovo pesem In The Ghetto zapel Nick Cave, sva se s Stingom spoprijateljila zaradi ovinka.



Bruce Springsteen je v Kennedyjevem centru pred petimi leti zapel pesem I Hung My Head. Sting je bil slavljenec večera. Pesem pripoveduje o fantu, ki je z bratovo puško za hec meril na jezdeca. A puška je bila nabita. In fant je mimoidočega uspešno ubil. I Hung My Head, sklonil sem glavo, je prepeval Bruce. In žgal po kitari. Pesem je bila tako peklensko lepa, da sem sklenil raziskati, od kod prihaja. Johnny Cash je bil prvi osumljenec. Casheva izvedba je še nekoliko bolj mračna od Springsteenove, zveni kot original, a pri Cashu je pač tako, da njegove priredbe pogosto zvenijo kot original. Priznam, wikipedia mi je povedala, da je pesem I Hung My Head napisal Sting. Ni druge … avtorja, ki je napisal takšno pesem, lahko le spoštuješ.



A nečesa nisem razumel. Zakaj se me je tako dotaknila? Brodil sem po pozabljenih delih spomina in ugotovil, da Stingova pesem pripoveduje – o meni. Na makedonsko-grški meji nas je poročnik nekega dne postrojil v vrsto, ukazal nam je, naj zloščimo škornje in oblečemo slovesno uniformo. Potem smo vadili streljanje v zrak. Poročnik nas je naložil na tovornjak. In smo šli. Na pogreb. Bili smo častni vod. Neznani vojak se je z albanske meje vrnil v krsti. In običaj veleva, da se na vojaških pogrebih strelja v zrak.



Padli vojak je bil na stražnem stolpu. Soborec je za hec nameril vanj. A puška je bila nabita. In vojak je omahnil.



Ducat let pozneje je Sting napisal I Hung My Head.