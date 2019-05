Sto let splošne teorije relativnosti

Einsteinova teorija relativnosti je eden od temeljev moderne fizike, na sklicevanje na Einsteina in »relativnost« pa pogosto naletimo tudi širše, zunaj fizike. Čez slaba dva tedna, 29. maja, bo minilo natančno sto let od popolnega Sončevega mrka, ki je bil prelomen za njeno uveljavitev.Posebna teorija relativnosti, objavljena leta 1905, je spremenila pogled na prostor in čas. Uvedla je čas kot četrto dimenzijo in ga združila s prostorom v tako imenovani prostorčas. Ta ni absoluten: čas teče za opazovalce, ki se gibljejo z različnimi hitrostmi, različno hitro, prav tako so dolžine, ki jih izmerijo, lahko različne.Razlike so ...