V nadaljevanju preberite:

Poskušajmo si pogledati, kaj pomeni iskanje zgodb (ali »štorijomanija«) na konkretnem primeru. Trenutno poteka svetovno prvenstvo v šahu. Udarila sta se Ding Liren, kitajski velemojster, in Jan Nepomnjašči, igralec iz Rusije. Oba že več kot desetletje spadata v svetovni vrh. Ampak: nobeden od njiju ni najmočnejši šahist na svetu. Po širokem soglasju in ratinški lestvici je najmočnejši še vedno Norvežan Magnus Carlsen. In zakaj Carlsen ne tekmuje za naslov svetovnega prvaka? Zdi se, da je odgovor kratek: ker se mu več ne ljubi. Carlsen je bil svetovni prvak od leta 2013. Svojo titulo je moral braniti na dve leti, proti različnim (vedno mlajšim) izzivalcem. V vsak spopad je skupaj s svojo ekipo in računalniki vložil vsaj pol leta naporov; in vedno se mu je obrestovalo. Norvežan je premagal Indijca, Američana, Rusa … Ampak zdaj se je naveličal. Boj za titulo je prepustil Dingu in Nepomnjaščemu, sam pa je prejšnji mesec raje nastopil na profesionalnem turnirju pokra.