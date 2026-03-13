Strah pred geopolitično naivnostjo

Medtem ko poteka brutalna vojna Združenih držav Amerike in Izraela proti Iranu, je bil ta teden potrjen petnajsti kitajski petletni plan. S tem sta se sočasno utelesili dve diametralno nasprotni viziji sveta: ena skrajno destruktivna in antagonistična, druga konstruktivna in sodelovalna.

Medtem ko so ZDA skupaj z Izraelom v prvih dveh tednih marca izvedle 5500 zračnih napadov na iranskem ozemlju in ubile 1300 iranskih civilistov, je Kitajska sočasno razmišljala o tem, kaj bo v prihodnjih petih letih zgradila znotraj in onkraj svojih meja ter kako bi blaginja nekega dne lahko postala skupna, deljena realnost vsega človeštva.

Kitajska je z novim petletnim načrtom, ki ga začenja uresničevati letos, potrdila svojo zavezanost kakovostni, a nujno tudi počasnejši rasti, tehnološki samostojnosti, zelenemu prehodu ter večji odpornosti države proti zunanjim šokom. Novi plan v ospredje morda res postavlja krepitev tehnološke in strateške avtonomije Kitajske, a to ne pomeni, da se država zapira vase. Razvojni dokument predvideva nadaljnje odpiranje trgovine in investicij, izboljšanje razmer za tuja podjetja, večjo vlogo pri oblikovanju mednarodnega reda, nadgradnjo pobude Pas in cesta ter mednarodno sodelovanje v tehnologiji in zeleni transformaciji.