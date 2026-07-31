Strah pred pesnicami

Novica, da bo ministrstvo za kulturo znižalo že dodeljena finančna sredstva kulturnim delavcem, ni mogla presenetiti nikogar, ki se spomni kaotične ihte, s katero je druga Janševa vlada med letoma 2012 in 2013 razgrajevala področje kulture in ustvarjalnosti. Po tem ko je slovenski kulturno-ustvarjalni sektor odigral španovijsko vlogo pri razbijanju Jugoslavije in vzpostavljanju nacionalne države, je kultura šele razmeroma globoko v obdobju samostojne Slovenije postala eden največjih Janševih namišljenih sovražnikov, ki si jih je s trudom in konsistentnostjo ustvaril skozi čas. Semena sovraštva današnje skrajne desnice do kulture so bila posejana v času Janševe prve vlade med letoma 2004 in 2008, ko je bil resor zaupan ministru Vasku Simonitiju in so se začeli pojavljati prvi parcialni ...