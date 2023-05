Stranski učinki storitvene inflacije

V nadaljevanju preberite:

Aprilski podatki o gospodarskem razpoloženju v EU27 kažejo, da ostaja gospodarsko razpoloženje nespremenjeno in okoli 2,7 odstotne točke pod dolgoletnim povprečjem, medtem ko se je splošna naklonjenost do novega zaposlovanja nekoliko znižala (za 1,4 odstotne točke), vendar ostaja 6,1 točke nad dolgoletnim povprečjem.

Pri tem je marčna stopnja anketne brezposelnosti ostala nizka (pri šestih odstotkih), podobno tudi v Sloveniji (3,2 odstotka). Treba je opozoriti na velike razlike v gibanju indikatorjev razpoloženja in njihovi ravni glede na dolgoletno povprečje.

Nižje cene energentov, predvsem naftnih derivatov, in delno tudi kmetijskih surovin ter znižanje geopolitičnih tveganj na vzhodu Evrope so bili po naši oceni ključni za dvig razpoloženja evropskih potrošnikov. Po septembrskem dnu (leta 2022) se je razpoloženje potrošnikov povečevalo, vendar je še vedno blizu nizkih ravni iz leta 2013 in druge polovice leta 2020, kar nakazuje na to, da realna raven dohodka še ni nadomestila izgube kupne moči leta 2022, čeprav postaja v vse več državah spet pozitivna zaradi zniževanja letne inflacije.