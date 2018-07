Strašljiva aritmetika

Nekatere številke so srhljive, in bolj ko jih vrtimo, strašnejše so. Denimo podatki o revščini. Na svetu je revščine, to dobro vemo, še zmeraj ogromno. Ampak stvari gredo na bolje. (Oziroma bolje rečeno, so šle na bolje, ko je mednarodno gospodarstvo delovalo še brez političnih pričkanj in obmetavanj z uvoznimi carinami.) Ko so Združeni narodi leta 2015 preverili, kako gre človeštvu po gmotni plati, so našteli veliko manj revežev kot kdaj prej v človeški zgodovini. Še leta 1990 je skoraj polovica prebivalcev v državah v razvoju živela v skrajni revščini. Leta 2015 jih je v bedi živelo le še 14 odstotkov. Te številke so optimistične, brez ...