Strategija in resolucija za prometne zastoje

O prometnih zamaških, jutranjih in popoldanskih prometnih konicah na slovenskih cestah, se veliko govori. A sodeč po razmerah na naših cestah, je nedavna odločitev Darsa o prvi tripasovni avtocesti v Sloveniji kako desetletje prepozna. Še posebej če upoštevamo kriminalno dolge roke pridobivanja dovoljenj. Povrhu vsega pa je to le delen in nikakor zadosten ukrep, ki bi pripeljal do boljše prometne infrastrukture. Zastavljam si vprašanja zakaj se Slovenija vse bolj muči s prometnimi zastoji, kdo je za to odgovoren in ali bi lahko pravočasno našli ustrezne rešitve ter kakšne so te?