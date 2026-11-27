Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Če spremljate prenos vrhunske šahovske partije, lahko pod šahovnico opazite ozko vrstico, razdeljeno na beli in črni del. Meja med njima se premika levo in desno ter kaže, kateri igralec je v prednosti. Na šahovnici se izrisujejo tudi predlagana nadaljevanja partije, ki jih izračunava računalniški program, precej močnejši od kateregakoli šahista na svetu. Najbolj dramatično je, ko igralec povleče na videz povsem nedolžno potezo, meja med belim in črnim delom pa nenadoma močno poskoči v eno smer. Komentatorji takrat vedo, da se je zgodilo nekaj pomembnega, čeprav morda še ne razumejo, zakaj. Šah je bil ena prvih velikih miselnih dejavnosti, v katerih so stroji ...