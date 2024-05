Študirajmo slovenščino

V nadaljevanju preberite:

V teh dneh sem zaključil svoje skoraj polletno opravljanje funkcije vršilca dolžnosti dekana Podiplomske šole ZRC SAZU. Po dolgem času odmika iz vsakodnevnega fakultetnega sveta sem se imel priložnost znova pobližje seznaniti z vrvečim svetom diplomskega, magistrskega in doktorskega študija.

Podiplomska šola ZRC SAZU je zlasti namenjena tistim, ki želijo v kar največji meri povezovati prakso na ZRC SAZU ali v tujini z doktorskim študijem. Smo majhni, skorajda butični, a hkrati povezani z velikanom, kar ZRC SAZU nedvomno je.

Kakor vsaka stvar v povezavi s šolstvom je tudi ta izziv zahteval kar nekaj časa (delo sem opravljal pro bono), a hkrati stoterno povrnil vsak vloženi trenutek. Občutek, da smo na Podiplomski šoli na kar nekaj področjih med najboljšimi v Sloveniji, je blagodejen.

Vpis na doktorski študij slovenščine, ki ga izvaja Podiplomska šola, je dober. Zato me že nekaj časa preseneča podatek, da vpis na dodiplomski in magistrski študij slovenščine na splošno nekoliko upada. Takšno gibanje vpisa je povsem nelogično. Potrebe po slovenistih (in slavistih) so in bodo vse večje. Jezik postaja osnovno orodje sodobnega življenja, podobno kot nekdaj železo, bron, tisk, elektrika; slovenščina pa je med prvimi sto jeziki na svetu, vključenimi v sam vrh umetne inteligence.