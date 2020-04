Stuhlingerjeva kovanec in pismo

Lani novembra, v drugačnem času in svetu, sem stala na terasi hiše na robu planote Monte Sano, od koder se je odpiral čudovit razgled na dolino reke Tennessee pod njo. Sonce je ravno zašlo, spuščal se je mrak, na rdečkastem obzorju v daljavi je nad nizkimi zgradbami in drobnimi lučkami v nebo štrlela raketa Saturn V. Označevala je Huntsville, mesto v Alabami, ki temelji na vojaški industriji in Marshallovem centru za vesoljske polete, Nasinem središču za raketno tehnologijo.Prijetna hiša s prekrasnim razgledom je bila last para zrelih let, Peggy in Ralpha, ki sta povabila na večerjo nekaj prijateljev in skupino udeleženk ...