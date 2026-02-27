Suverenist brez programa

Leto 2022 se zdi kot včeraj, četudi se je svet od zadnjih parlamentarnih volitev nepopravljivo in na trenutke neprepoznavno spremenil. Slovenci so pred štirimi leti glasovali iz eksistenčne nuje, potem ko so bili med pandemijo podvrženi režimu, ki so ga čutili kot represivnega, ter pospešeni eroziji svoboščin, človekovih pravic in pravnega reda.

Nihče ni ubežal karantenam, zapiranju v občine, policijskim uram, omejitvam gibanja, kriminalizaciji protestov. Volivce tako levice kot desnice, sploh pa tiste neodločene, je pandemijski čas zmehčal in napravil bolj dovzetne za ideale svoboščin, ki jih je tisto pomlad utelesil Robert Golob.

Zmagovalca letošnjih volitev že danes pojasnjuje družbeni duh minulih štirih let. V njih manjka šok nenadne krize, ki jo zamenjuje nekaj še veliko bolj usodnega: počasno razpadanje družbene pogodbe, kronična, erozivna kriza, ki počasi razjeda družbene strukture in v kateri krizni menedžment nadomešča vsakršno vizijo prihodnosti. Družbenopolitična klima minulih štirih let je vzgojila volivca, ki bi negotovost takoj zamenjal za kogarkoli, ki uprizarja moč.