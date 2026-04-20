Svet dveh hitrosti

Le nekaj ur, preden ameriški predsednik napove kakšen nov razplet oziroma zaplet z Iranom, kdo sklene večstomilijonske posle. Izkažejo se za sila dobičkonosne.

Nedavno tega je bilo zelo modno in imenitno, če so politiki razpravljali o Evropi dveh hitrosti. Se pravi o prgišču držav, ki naj sprejemajo zelo hitre odločitve, in preostanku Evropske unije, ki bo pač capljal za njimi. Ali kot bi rekli nasprotniki te zamisli, ki bi deloval bolj lagodno in premišljeno. V zadnjih mesecih je namreč postalo jasno, da hitrost odločanja v politiki ni nujno zmeraj vrlina. Kot kažejo svetovni dogodki, lahko hiter instinkt voditeljev hitro zaneti tudi vojne, ki jih nihče ne more več obvladati. Dvoje hitrosti torej ni nekaj, kar bi si morali nujno želeti. Kljub temu pa je pojav, ki čedalje bolje opisuje naš svet. Jure Stojan. FOTO: Leon Vidic Najkasneje danes naj bi v svoja končna pristanišča, v Avstraliji in Maleziji, pripluli še zadnji tankerji, ki so ...