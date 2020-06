Svoboda je modre barve

Kot velikega ljubitelja modrega neba, kolesarjenja po mestnih ulicah in sploh vsega, kar spominja na prostost duha, me je poziv, naslovljen na ljubitelje svobode, češ da se bo treba zanjo iti borit na okope, začudil.Desno-liberalnih politik nisem namreč nikdar povezoval z nesvobodo. Ob globljem razmisleku o tem, kaj zame predstavlja svoboda, ugotavljam, da moj pogled nanjo prav mogoče ključno zaznamuje vpetost v Katoliško cerkev in moje izkušnje znotraj te skupnosti.Še preden sem se dodobra razjokal, so me, novorojenca, že polili s krstno vodo in tako napravili za kristjana. Od malih nog sem hodil v cerkev, nato kot osnovnošolec ...