Svobodni ali brezplačni?

Zagrebška policija je v petek končala preiskavo po požaru Vjesnikove stolpnice in ovadila 18-letna osumljenca, ki naj bi požar povzročila z zažiganjem kartona in papirja v zgradbi. Odločili so tudi o prihodnosti slavne modernistične stavbe: »Čim dlje takšna konstrukcija stoji, večja je nevarnost, da se nebotičnik poruši sam.«

Morda bi goreči nebotičnik Vjesnika lahko postal izhodišče za razmislek o stanju tradicionalnih medijev, ki so (že desetletja) v krizi. Je smiselno vztrajati pri formatu in pristopih, ki so delovali nekoč, ali je bolje dopustiti zrušenje in sprejeti dejstvo, da se je svet spremenil, mediji pa tudi. Sprememba ne pomeni nujno pogube, ampak razumevanje časa in nove pristope