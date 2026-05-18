Ta veliki in ta oranžni – kako je Trump pripeljal vzdevke nazaj v soj žarometov

Donald Trump vzdevke brez zadržkov uporablja v javnosti. Danes smo že skoraj pozabili, kako osupljivo nesramne so se takšne oznake zdele še pred desetletjem.

Voditelji. Državniki. Velike osebnosti, velikokrat možje. Nekoč so zgodovinarji verjeli, da so to edini ljudje, ki kaj štejejo. Zgodovinske knjige so bile dolgi seznami, kaj je kdo komu dejal in posledično naredil. Vsaj za nekoga se zdi, da bi se rad vrnil v tiste čase. Ameriški predsednik Donald Trump, namreč, ki se je minuli teden odpravil v Peking, da bi obiskal kitajskega kolega Xi Jinpinga. Mnogi zlobneži so pripomnili, da je bil cilj obiska, da se mu pokloni. »Predsednik Xi je veliki voditelj in Kitajska je velika država. Imam velikansko spoštovanje do predsednika Xija in do kitajskih državljanov,« je dejal predsednik Trump. S temi besedami je spravil v zadrego kvečjemu ameriške poročevalce. Kitajski predsednik jih je, kot kaže, sprejel z zadržanim zadovoljstvom. Dovolj velikim, da ...