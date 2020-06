Ta zelo intimna zadeva: revolucija

Pandemija nas je osamila v strahovih, gibanje Black Lives Matter je svet povezalo v solidarnosti.Povprečen Slovenec ne ve čisto točno, kaj naj si misli o ameriškem protestnem gibanju Black Lives Matter (BLM) ter kako naj se počuti ob tem, da se je vmes razlilo po planetu in postalo globalni fenomen. Protirasistične proteste v najboljšem primeru načelno podpira, a ne vidi, kako bi njihove lekcije lahko uporabil v slovenski družbi, kjer sistemskega rasizma preprosto ni zato, ker nimamo kolonialne preteklosti, ker nikoli nismo nikogar zasužnjevali, ker je tujcev pri nas tako malo, nebeli priseljenci in njihovi potomci pa so tako ...