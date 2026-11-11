Tacanje po osamosvojitvi?

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Po več kot triletnem procesu iskanja spomenika, ki bi v prostor vpisalo kolektivno izkušnjo slovenske osamosvojitve, je Vlada Republike Slovenije pred dvema tednoma razveljavila sklep o spomeniku osamosvojitve v Ljubljani. Odločitev je dvignila veliko prahu ne samo med avtorji prvonagrajene rešitve in komisije, ki je rešitev nagradila, ampak tudi med drugimi umetniki, arhitekti in zainteresirano javnostjo. Po drugi strani so vladni odločitvi pritrdili številni posamezniki, ki se jim zdi tako proces kot tudi izbrana rešitev pomensko sporna. Od teh največkrat slišimo, da izbrana rešitev sploh ni spomenik, ampak »lučke« v tlaku, po katerih bi hodili in tako ...