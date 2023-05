Taka so navodila, gospod

V nadaljevanju preberite:

Ste kdaj pomislili, da so birokrati ena bolj zanimivih vrst živih bitij, kar nam jih je dalo življenje? Žal pa jim dokumentarci o zanimivih bitjih praviloma ne dajejo pretirane pozornosti. David Attenborough se, da bi se čudil življenju, praviloma zapelje v kak pragozd in tam vzdihuje nad čudežem mravljišča, namesto da bi šel v Medvode na upravno enoto in se soočil z njegovim bistvom.

Tudi družboslovni žanr jim dela krivico, da o nas, slehernikih in slehernicah, ki odgovore na vprašanja o tem, kako deluje svet, raje iščemo pri umetnikih, duhovnikih in žižkih tega sveta, kot pa da bi v obisku upravne enote prepoznali priložnost za kontemplacijo o tem, kako deluje naša družba, kako si slehernika predstavlja vladajoča kasta, kak bi bil v očeh birokrata popoln državljan ...