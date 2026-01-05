Takojšnje rešitve

Obstajajo sistemske rešitve, ki niso takojšnje. In obstajajo prvo-vrstne rešitve, ki so takojšnje.

Imam babico, ki bo čez dobro leto stara sto let. V nekih drugih časih bi ji Borut Pahor prinesel šopek vrtnic, toda zdaj politika veteranom in veterankam prejšnjega stoletja ne podarja več cvetličnih aranžmajev. Raje se zateka v polje imaginarnega cvetličarstva in sadi poljane lepih cvetic, zavitih v sodobna gesla, kot je dolgotrajna oskrba. Recimo, da je naša babi popolna manekenka za to zgodbo, jaz pa tudi, saj imam v zadnjih treh letih s tem kup trpkih izkušenj, s katerimi se verjetno lahko identificira velik del naše populacije. Z našo ljubo babico se ukvarjava z bratom, ker je življenje skozi onkološko proceduro pač diskvalificiralo očeta, ki bi se po naravnem redu moral na stara leta ukvarjati s tem. Pomembno prispeva k tej zgodbi tudi dejstvo, da nimava ustreznih zvez. Vem, težko ...