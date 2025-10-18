(Oddaja) Tarča za odstrel

V nadaljevanju preberite:

»Pretekli teden sem v naglici sprejel napačno odločitev. Zavedam se odgovornosti zanjo in jo v celoti tudi sprejemam.« Skoraj natanko dvajset let je minilo, odkar je Jernej Pavlin s temi besedami odstopil kot tiskovni predstavnik prve Janševe vlade.

Napačna odločitev, kriva za njegovo potezo? Podrejenim je dal navodila, naj se izogibajo komuniciranju z novinarji Mladine. Ko je dopis prišel v javnost, je Pavlin odstopil.

Drugi časi. Dvajset let kasneje je Stojan Zdolšek nič kaj prikrito – nasprotno, s skrbno inscenirano, teatralno grobostjo, namenjeno natanko temu, da bi jo vsi videli in slišali – nagnal novinarko Tarče s tiskovne konference. Zdolšek seveda ni predstavnik vlade, temveč odvetnik njenega predsednika. Zato tudi odstopa ne more ponuditi, četudi bi ga hotel. Prikladno.