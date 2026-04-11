Tehnična vlada: rešitev ali himera?

Italijanski problemi, italijanske rešitve, sem zapisal pred osmimi leti, ko so volilni izidi pokazali sliko politično razdrobljene in polarizirane Slovenije, precej podobno sedanji. Med političnimi rešitvami, ki imajo pri sosedih dolgo tradicijo, je tudi tako imenovana tehnična vlada. Kot možno formulo za Slovenijo jo je pred kratkim navrgel Anže Logar, a njegove žogice nihče ni pobral in se je zakotalila na rob političnega diskurza.

Razlog je očiten: v trenutku, ko je realistična politična izbira med drugo Golobovo in četrto Janševo vlado, se zdi govor o tehnični vladi zgolj obupan poskus, kako se izogniti opciji, ki se kaže kot najverjetnejša. V prvih dneh po volilni nedelji je bil govor o tehnični vladi predvsem domena tistih, ki so hoteli razbiti samoumevnost ideje, da bo novo vlado sestavljal Robert Golob; zdaj ko sedanjemu premieru kaže vse slabše, utegne postati poskus v sili, kako preprečiti Janševo vlado. Nekako v slogu: »Na koncu sta dve poti, izbereš pa tisto, ki je ni.«