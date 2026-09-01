Tekma treh gospodarskih velikanov

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Tri največja svetovna gospodarstva – ameriško (ZDA), kitajsko in evropsko (EU27) – se spopadajo s precej podobnimi izzivi. Šibka rast potrošnje vse starejšega prebivalstva in nepripravljenost oziroma tudi nepriljubljenost politik, ki se lotevajo izzivov rastočih javnofinančnih primanjkljajev zaradi odsotnosti prioritet in želje ustreči vsem. ZDA so se izvozno specializirale predvsem za izvoz storitev, še posebno tehnoloških, kulturnih in drugih, povezanih z intelektualno lastnino, ki je zaščitena. Na ta način ustvarjajo veliko delovnih mest ter ohranjajo pomemben del raziskav in razvoja na tem področju v ZDA. Po drugi strani Kitajska izdeluje vse bolj kompleksne ...