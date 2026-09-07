Telefoni nas delajo manj plodne

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. Devet od desetih Slovenk in Slovencev uporablja mobilni telefon, da brska po internetu. Velika večina med njimi, 88 odstotkov, to počne vsak dan. Dve tretjini, 65 odstotkov, jih ždi na družbenih omrežjih. To kažejo podatki, ki jih je lani objavil statistični urad. Podobne številke veljajo še za mnoge druge države. Po vlogi, ki jo v našem življenju igrajo pametni telefoni, nismo prav nič posebnega. Tudi za nas veljajo dovtipi, ki jih pripovedujejo tuji duhoviteži. »Mobilniki so tako priročni, da so postali že nadležni,« denimo meni japonski pisatelj Haruki Murakami. »V žepu nosimo vse znanje sveta, a raje buljimo v mačje posnetke,« pravi ameriški poslovnež Javier Tordable. Britanski filozof Alain de Botton pa ugotavlja, ...