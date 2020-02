Temna in svetla plat razklanosti

Živimo v časih vedno večje politične razklanosti (oziroma bolj učeno, polarizacije). Razlike v ideologijah različnih političnih strank so vedno večje. To ugotavljajo številni raziskovalci za številne države, s Slovenijo vred, in nova vprašanja se porajajo sama od sebe. Zakaj stojijo v politiki vedno bolj vsaksebi?Kaj se v takšnih časih dogaja z družbo? Zanimive dokaze, kam vodi politična polarizacija, dajejo Združene države Amerike. To seveda ne pomeni, da je tamkajšnja razklanost posebno imenitna ali zaželjiva. Ima pa vsaj to vrlino, da je dobro dokumentirana. Kriči iz svetovnih medijev in z družbenih omrežij. Opisana ...