Tesnoba poletja

SSummer time and the living is easy.« Poletni čas in življenje je enostavno. Težko bi našli refren, ki bolje povzema prepad, ki moderno dobo loči od predmoderne. V tradicionalnih poljedelskih družbah severne poloble je bilo poletje vrhunec leta. Avgust počiva kot krona na glavi leta: v mesecu, ki nosi znamenje leva, kralja živali, so zgoščeni vsi napori vsakokratnega ciklusa, ki sestavlja življenjsko pot. Čas žetve izdaja račune za nazaj in to počne le deloma na podlagi človeške pravičnosti, večinoma pa na podlagi skrivnostne božje previdnosti. Izkupički ne odražajo vselej vložkov. Poletje je zato v enaki meri čas ...