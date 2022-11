Težave trgovanja z zgodbami

V nadaljevanju preberite:

Slovenski knjižni sejem – letošnji, sicer osemintrideseti, se bo sklenil jutri – je v podalpskih krajih čas prodajanja, zato je tradicionalno postavljen v najboljši del leta za prodajo knjig, v sezono predbožično-novoletnih obdarovanj. Za tukajšnje založnike je že dolgo eden najpomembnejših segmentov poslovnega leta, zato se je Cankarjev dom, kjer so ga prirejali do letos, ko so ga preselili na novo, staro lokacijo, na Gospodarsko razstavišče, v zadnjih desetletjih vsako leto za nekaj dni čez noč spremenil v največjo slovensko knjigarno.