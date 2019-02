Težke besede, blagi prevodi

Prevajalec pogosto naleti na skušnjavo, da bi polepšal izvirnik. Izvirni stavek mu zveni nerodno in v prevodu ga izboljša. Še posebno za začetnike je značilno, da jih bolj kot zvestoba skrbi estetika prevoda. Toda obstaja še neka druga prevajalska skušnjava. Zgodi se, da se prevajalcu izvirnik zdi ideološko sporen; in takrat ga lahko zamika, da bi prevod ublažil. To se je (domnevno) primerilo tolmaču, ki je skrbel za prevode na svetovnem prvenstvu v košarki leta 2017. Ko se je Anthony Randolph zahvalil Bogu (God v angleščini), je tolmač to poslovenil kot zahvalo »višjim silam«. Neposredno omemba Boga se mu je zdela preveč ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.