Težko pričakovana vrnitev socializma

Pandemija koronavirusa je veliki dogodek generacij, po katerem nič ne bo, kot je bilo. In kot vsak zgodovinski prelom je tudi ta načel razpravo o možnostih velike vrnitve socializma. Tega smo si vendar ves čas želeli, kajne? Da bi se socializem pokazal kot odgovor na zagate časa in kapitalizmu odmeril mesto, kamor spada – na smetišče zgodovine.Socialiste danes prepoznamo po neskaljenem optimizmu. Po vedrem zaupanju, da se bosta pandemija in postpandemično obdobje iztekla v nekaj dobrega. Znake socializma že zdaj vidijo, kamorkoli pogledajo. Znake vidijo v tem, kako so Britanci postrojili vrste okoli svojega nacionalnega ponosa, ...