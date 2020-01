Tišina je odsotnost zvoka. Je stanje brez glasov in šumov. Torej tišino morda lahko izmerimo, tako da ničesar ne izmerimo. A tišina ni ena. Tišin je več in so pretežno nemerljive.Tišina se da upesniti, ubesediti, uglasbiti, upodobiti. V motetu Factum est silentium se nadangel Mihael bojuje z zmajem v vsenebeški tišini, iz katere se razpre tisoč krat tisoč slavilnih vzklikov. Simon in Garfunkel sta ujela Sound of Silence, zvok tišine, in ga razvila od najtišjega piana do molčečega krika desetih tisočev ljudi. Devetletnik s podružnične šole je v modrih tonih naslikal na temno modro podlago vrtinčasto zimsko sonce, ...